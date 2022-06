Caso FIFA, chiesti un anno e 8 mesi di carcere per Platini e Blatter (Di mercoledì 15 giugno 2022) La procura svizzera ha chiesto un anno e otto mesi di reclusione per Michel Platini e dell’ex presidente della FIFA Sepp Blatter, accusandoli di aver frodato l’organismo calcistico ottenendo un ingiustificato pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri ( 1,8 milioni di euro). Il Tribunale penale federale di Bellinzona emetterà la sua decisione l’8 luglio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) La procura svizzera ha chiesto une ottodi reclusione per Michele dell’ex presidente dellaSepp, accusandoli di aver frodato l’organismo calcistico ottenendo un ingiustificato pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri ( 1,8 milioni di euro). Il Tribunale penale federale di Bellinzona emetterà la sua decisione l’8 luglio L'articolo

