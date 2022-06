Calciomercato Torino: Zaza verso l’addio, ma si aspetta la giusta offerta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Torino: si lavora per trovare una soluzione per Zaza. L’attaccante è in uscita, ma i granata aspettano per la buonuscita Secondo quanto riporta La Stampa, dopo Belotti e Bremer il prossimo calciatore in uscita da Torino è Simone Zaza. L’attaccante è considerato in uscita dal club e piace in Spagna, ma anche a Cremonese e Salernitana. I granata aspettano l’offerta giusta per non dover pagare la buonuscita a Zaza, che in un caso o nell’altro abbandonerà il Toro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022): si lavora per trovare una soluzione per. L’attaccante è in uscita, ma i granatano per la buonuscita Secondo quanto riporta La Stampa, dopo Belotti e Bremer il prossimo calciatore in uscita daè Simone. L’attaccante è considerato in uscita dal club e piace in Spagna, ma anche a Cremonese e Salernitana. I granatano l’per non dover pagare la buonuscita a, che in un caso o nell’altro abbandonerà il Toro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

