Beppe Signori: ” Aspetto una proposta per allenare” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Dieci anni terribili che mi hanno provato dal punto di vista fisico e psicologico. Anzi, hanno provato tutta la mia famiglia, dai miei figli a mia moglie, passando per i miei genitori“. A parlare è l’ex attaccante di Lazio e Bologna Beppe Signori a poco più di un anno dalla sua assoluzione da parte del Tribunale di Modena dall’accusa di aver partecipato al calcioscommesse. “Offerte? Nessuna -dice al ‘Corriere dello Sport-, ma è normale: sono stato fuori dieci anni e ho passato quello che ho passato. Non mi posso scervellare: vedrete che al momento giusto una proposta arriverà. Magari da un settore giovanile. Sono aperto a tutto. In questo mondo ho tanti amici“. Il 54enne bergamasco ritorna da allenatore in un mondo in cui qualcuno ancora non gli crede: “Sinceramente me ne importa poco. Per essere assolto ho rinunciato a patteggiare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Dieci anni terribili che mi hanno provato dal punto di vista fisico e psicologico. Anzi, hanno provato tutta la mia famiglia, dai miei figli a mia moglie, passando per i miei genitori“. A parlare è l’ex attaccante di Lazio e Bolognaa poco più di un anno dalla sua assoluzione da parte del Tribunale di Modena dall’accusa di aver partecipato al calcioscommesse. “Offerte? Nessuna -dice al ‘Corriere dello Sport-, ma è normale: sono stato fuori dieci anni e ho passato quello che ho passato. Non mi posso scervellare: vedrete che al momento giusto unaarriverà. Magari da un settore giovanile. Sono aperto a tutto. In questo mondo ho tanti amici“. Il 54enne bergamasco ritorna da allenatore in un mondo in cui qualcuno ancora non gli crede: “Sinceramente me ne importa poco. Per essere assolto ho rinunciato a patteggiare ...

