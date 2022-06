Barcellona, De Jong chiude alla cessione: «Sono già in un top club» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo futuro al termine della sfida della sua Nazionale contro il Galles Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo futuro al termine della sfida della sua Nazionale contro il Galles. Le sue dichiarazioni: «Fanno piacere gli interessamenti di altri grandi club, ma Sono già in uno dei migliori al Mondo e non ho novità al momento» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Frenkie De, centrocampista del, ha parlato del suo futuro al termine della sfida della sua Nazionale contro il Galles Frenkie De, centrocampista del, ha parlato del suo futuro al termine della sfida della sua Nazionale contro il Galles. Le sue dichiarazioni: «Fanno piacere gli interessamenti di altri grandi, magià in uno dei migliori al Mondo e non ho novità al momento» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

zazoomblog : Barcellona De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo' - #Barcellona #Jong: #'M… - sportli26181512 : Barcellona, De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo': Frenkie De Jong, centrocampista del Ba… - Alessan50007815 : @EdoardoMecca1 Possiamo prendere anche De Jong. Barcellona, PSG e United sono la dimostrazione che avere una squadr… - infoitsport : Barcellona, un alleato in più per Lewandowski. De Jong: “Lo vorrei nella mia squadra” - infoitsport : Barcellona, De Jong 'chiama' Lewandowski: 'E' incredibile, mi piacerebbe averlo in squadra' -