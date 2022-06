Atletico Madrid | il Wanda Metropolitano dovrà cambiare nome

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo stadio dell’non si chiamerà più. Lo stadio, costruito da pochi anni, cambierà. Infatti, secondo quanto riportato da AS, il contratto tra l’e l’azienda cineseè giunto al termine e non sarà rinnovato a causa delle nuove regole del governo cinese che mirano a ridurre al minimo gli investimenti all’estero. L’azienda dunque non potrà rinnovare l’accordo con i colchoneros, a cui hanno versato 50 milioni negli ultimi cinque anni per il naming dello stadio. Ora l’cerca un nuovo sponsor che possa dare ilallo stadio di casa. SportFace.

