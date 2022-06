Antonino Cannavacciuolo: cifre da capogiro per lo chef (Di mercoledì 15 giugno 2022) Antonino Cannavacciuolo, classe 1974, è lo chef stellato star della TV che si aggiudica il terzo posto per fatturato come chef d’Italia. È noto per essere stato il volto televisivo di programmi come Masterchef, Antonino chef Academy, Cucine da incubo e O’ Mare Mio nei panni di giudice e conduttore. LA CARRIERA Figlio d’arte (anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022), classe 1974, è lostellato star della TV che si aggiudica il terzo posto per fatturato comed’Italia. È noto per essere stato il volto televisivo di programmi come MasterAcademy, Cucine da incubo e O’ Mare Mio nei panni di giudice e conduttore. LA CARRIERA Figlio d’arte (anche L'articolo

Pubblicità

Marilenapas : RT @fanpage: Antonino Cannavacciuolo è diventato il terzo chef d’Italia per fatturato, superando anche Carlo Cracco - angiuoniluigi : RT @fanpage: Antonino Cannavacciuolo è diventato il terzo chef d’Italia per fatturato, superando anche Carlo Cracco - fanpage : Antonino Cannavacciuolo è diventato il terzo chef d’Italia per fatturato, superando anche Carlo Cracco - MattBest__ : RT @fungowastaken: papille gustative degne di un dio greco, la combinazione tra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Boss - fungowastaken : papille gustative degne di un dio greco, la combinazione tra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Boss -