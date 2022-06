Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 20:30 (Di martedì 14 giugno 2022) Viabilità DEL 14 GIUGNO 2022 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA ANCORA CODE PER UN PRECEDENTE SINISTRO ALTEZZA VIA DI TRIGORIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA TIBURTINA IN USCITA ALTEZZA RACCORDO RIMANIAMO SULLO STESSO RACCORDO DI Roma DOVE LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO A VENERDÌ 17 GIUGNO, AL FLAMINIO, SONO IN PROGRAMMA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI. OLTRE AL MOMENTANEO CAMBIO ALLA Viabilità, SONO PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DI BUS E TRAM. LA LINEA TRAM 2 SARÀ SOSTITUITA DA BUS. LA 19, INVECE, VIAGGERÀ CON ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 19.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA PONTINA ANCORA CODE PER UN PRECEDENTE SINISTRO ALTEZZA VIA DI TRIGORIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA TIBURTINA IN USCITA ALTEZZA RACCORDO RIMANIAMO SULLO STESSO RACCORDO DIDOVE LA CIRCONE SI PRESENTA SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE FINO A VENERDÌ 17 GIUGNO, AL FLAMINIO, SONO IN PROGRAMMA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI. OLTRE AL MOMENTANEO CAMBIO ALLA, SONO PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DI BUS E TRAM. LA LINEA TRAM 2 SARÀ SOSTITUITA DA BUS. LA 19, INVECE, VIAGGERÀ CON ...

