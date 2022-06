Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLE SS156 VARIANTE DEI MONTI LEPINI STRADA CHIUSA PER RIPRISTINO INCENDIO TRA CERIARA E SEZZE SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E PONTINA SULL’A12TARQUINIA CODE PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULL’A1 FIRENZECODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO PER VEICOLO IN PANNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONESULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MAGGIORI ...