Vi racconto chi era davvero Cosimo Di Lauro (Di martedì 14 giugno 2022) È deceduto, nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di... Leggi su europa.today (Di martedì 14 giugno 2022) È deceduto, nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan diDi, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il #calciogiovanile va supportato col racconto del percorso. La chiave della trama non dev'essere chi, cosa, quando… - DanyRoss70 : RT @GiovaAlbanese: Il #calciogiovanile va supportato col racconto del percorso. La chiave della trama non dev'essere chi, cosa, quando, dov… - SofiaSofiacia20 : piccolo sfogo qui perché non so con chi sfogarmi. Quel pezzo di merda del mio amico ieri criticava la mia amica e m… - libraryoferana : Quando arriva la guerra, chi ne sarà colpito? Una breve storia fantasy sulla determinazione di una donna in tempo d… - franpiace : @Djnc78 @paolobertolucci @AdrianoPanatta Visti tutti gli episodi. Anche il sesto è notevole. Serie magnifica, con u… -