Under 21 agli Europei | ad Ascoli 4-1 all’Irlanda

ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Con una prova di forza autorevole l'Italia Under 21 schianta 4-1 l'Irlanda e si qualifica direttamente per la fase finale degli Europei di categoria in programma a giugno 2023. Ad Ascoli Piceno gli azzurrini dominano i pari età dell'Eire, secondi in classifica e qualificati per i playoff, in quello che era uno spareggio per il primo posto con due risultati su tre favorevoli ai ragazzi del ct Nicolato. In campo al Del Duca non c'è storia e nel primo tempo è l'Italia a tenere il pallino del gioco. Dagli sviluppi di un piazzato, al 20? l'arbitro ungherese Bogar assegna un calcio di rigore agli azzurrini per un'ingenua trattenuta su Okoli. Come già accaduto contro la Svezia, dal dischetto va Rovella e non sbaglia. Forte del vantaggio, la ...

