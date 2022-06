Ultim’ora: Bimba di 4 anni rapita a Catania. “L’hanno messa in un’auto fuori scuola. Aiutateci” (Di martedì 14 giugno 2022) Bimba di 4 anni rapita a Catania Ore d’ansia nel Catanese di Mascalucia rapita oggi a Piano Tremestieri, frazione del comune di Tremestieri etneo. La notizia è diventata immediatamente virale sui social. La bambina secondo quanto si è appreso e secondo quanto si legge in diversi post su Internet sarebbe stata caricata in auto da un gruppo di tre uomini incappucciati che l’avrebbero portata via alla madre e si sarebbero immediatamente dileguati. Nessuno sarebbe però riuscito ad annotare modello e numero di targa dell’auto. La Bimba si chiama Elena Del Pozzo e come detto vive a Mascalucia dove la madre ha presentato la denuncia di scomparsa presentandosi alla caserma dei carabinieri. La notizia del sequestro è stata confermata dalla Procura di Catania che ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 giugno 2022)di 4Ore d’ansia nel Catanese di Mascaluciaoggi a Piano Tremestieri, frazione del comune di Tremestieri etneo. La notizia è diventata immediatamente virale sui social. La bambina secondo quanto si è appreso e secondo quanto si legge in diversi post su Internet sarebbe stata caricata in auto da un gruppo di tre uomini incappucciati che l’avrebbero portata via alla madre e si sarebbero immediatamente dileguati. Nessuno sarebbe però riuscito ad annotare modello e numero di targa dell’auto. Lasi chiama Elena Del Pozzo e come detto vive a Mascalucia dove la madre ha presentato la denuncia di scomparsa presentandosi alla caserma dei carabinieri. La notizia del sequestro è stata confermata dalla Procura diche ...

