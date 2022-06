Ultime Notizie – Capaci bis, il giudice di primo grado: “Contributo per accertare verità” (Di martedì 14 giugno 2022) “La conferma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Caltanissetta sulla strage di Capaci è un Contributo importante per l’accertamento della verità su uno dei fatti più gravi della storia italiana”. A dirlo all’Adnkronos è il Presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, che era stato il Presidente della Corte d’assise che presiedeva il processo di primo grado del Capaci bis. Sentenza confermata sia in appello che, stasera, in Corte di Cassazione. “La sentenza peraltro segnala la completa possibilità che dietro questo drammatico evento ci sia una convergenza di interessi tra Cosa nostra e centri di potere esterni – dice Balsamo – Questa conclusione viene raggiunta essenzialmente sulla base di due elementi: le dichiarazioni di Antonino Giuffrè a proposito dei sondaggi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) “La conferma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Caltanissetta sulla strage diè unimportante per l’accertamento dellasu uno dei fatti più gravi della storia italiana”. A dirlo all’Adnkronos è il Presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, che era stato il Presidente della Corte d’assise che presiedeva il processo didelbis. Sentenza confermata sia in appello che, stasera, in Corte di Cassazione. “La sentenza peraltro segnala la completa possibilità che dietro questo drammatico evento ci sia una convergenza di interessi tra Cosa nostra e centri di potere esterni – dice Balsamo – Questa conclusione viene raggiunta essenzialmente sulla base di due elementi: le dichiarazioni di Antonino Giuffrè a proposito dei sondaggi ...

