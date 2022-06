Ultime Notizie – Atp Queen’s, Berrettini supera Evans e va al secondo turno (Di martedì 14 giugno 2022) Matteo Berrettini supera il primo turno del torneo Atp del Queen’s, antipasto di Wimbledon. Il 26enne tennista romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, si è imposto nettamente all’esordio sul britannico Daniel Evans, n.31 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, in un’ora e 36 minuti. L’azzurro, campione in carica al Queen’s, troverà al secondo turno il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego, appena battuto ai quarti a Stoccarda, e il ‘ripescato’ statunitense Denis Kudla, n.82 Atp che ha preso il posto dello scozzese Andy Murray. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Matteoil primodel torneo Atp del, antipasto di Wimbledon. Il 26enne tennista romano, n.10 del ranking efavorito del seeding, si è imposto nettamente all’esordio sul britannico Daniel, n.31 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, in un’ora e 36 minuti. L’azzurro, campione in carica al, troverà alil vincente della sfida tra Lorenzo Sonego, appena battuto ai quarti a Stoccarda, e il ‘ripescato’ statunitense Denis Kudla, n.82 Atp che ha preso il posto dello scozzese Andy Murray. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

