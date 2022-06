Ultimatum dei filorussi a 500 ucraini in trappola nella fabbrica Azot (Di martedì 14 giugno 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra non trovare tregua. E dopo oltre tre mesi la situazione sta diventando “estremamente difficile” per gli ucraini. A Severodonetsk, ormai epicentro della battaglia per conquistare il Donbass, gli ucraini temono che Mosca impegnerà tutte le sue riserve per conquistare la strategica città. Kiev ha ammesso che le sue forze sono state respinte dal centro di Severonetsk, dove i combattimenti con la Russia infuriano da settimane. Gli ucraini temono che Mosca impegnerà tutte le sue riserve per conquistare Severodonetsk I russi ormai controllano la gran parte della città, hanno distrutto un ennesimo deposito di munizioni contenente armi europee e statunitensi e hanno anche distrutto un ponte, l’ultimo che collegava la città con la sua gemella, Lysychansk, tagliando di fatto ogni possibile via di fuga per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra non trovare tregua. E dopo oltre tre mesi la situazione sta diventando “estremamente difficile” per gli. A Severodonetsk, ormai epicentro della battaglia per conquistare il Donbass, glitemono che Mosca impegnerà tutte le sue riserve per conquistare la strategica città. Kiev ha ammesso che le sue forze sono state respinte dal centro di Severonetsk, dove i combattimenti con la Russia infuriano da settimane. Glitemono che Mosca impegnerà tutte le sue riserve per conquistare Severodonetsk I russi ormai controllano la gran parte della città, hanno distrutto un ennesimo deposito di munizioni contenente armi europee e statunitensi e hanno anche distrutto un ponte, l’ultimo che collegava la città con la sua gemella, Lysychansk, tagliando di fatto ogni possibile via di fuga per ...

Pubblicità

MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: La guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto alla Germania un pieno sostegno senza equilibrismi con Mosca. Intanto è stat… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Lory e l'ultimatum a Marco: «Torna dai tuoi». Luxuria infuriata: «Non è il tuo pupazzet - FrancoScarsell2 : La guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto alla Germania un pieno sostegno senza equilibrismi con Mosca. Intanto è s… - targeno : RT @Egalit6: @grazianorossi @gualtierieurope @eugenio_patane @alfredoferrante @MercurioPsi @iltrenoromalido @abilitychannel @coluicheveglia… - Carlino_Reggio : Ultimatum dei soci Quindici giorni per il rogito -