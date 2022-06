Ue, 'Covid - 19 non è finito, prepararci ai prossimi mesi' (Di martedì 14 giugno 2022) "Anche se il Covid - 19 non è più in primo piano, la pandemia non è finita. Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Anche se il- 19 non è più in primo piano, la pandemia non è finita. Dobbiamo essere pronti per i. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? LA VERITÀ: IL PROF. BIZZARRI DICE TUTTO CIÒ CHE ERA VIETATO DIRE SUL COVID ?? “I vaccini adesso non proteggono ma… - GuidoDeMartini : ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di… - GuidoDeMartini : ?? EFFETTI AVVERSI: SI COMINCIA A PARLARE DELL’ARGOMENTO TABÙ ?? “Sono decine di migliaia gli italiani che denunciano… - rosalampone : RT @OrtigiaP: Pm smontano 2 anni di messinscena: Morti di altro non per 'Covid'Un conto è una morte per Covid, ben altro una morte con Covi… - canemaledetto : @piccologanri credo che non dire le cose sia passato di moda e nella società post covid tutto sia concesso chissà s… -