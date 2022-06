Traffico Roma del 14-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e l’ardeatina file anche in carreggiata esterna tra Prenestina e la Nomentana in difficoltà di immissione per chi proviene dalla diramazionesud dove Al momento si sta in fila a partire da Torrenova su tratto Urbano della A24 code verso il centro Tato cerbare la tangenziale S9 spostamenti versoa partire poi dalla Cassia confine tra la Braccianese la via Trionfale i condimenti sulla via Salaria tra Firenze aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale file anche sulla famiglia con la lentamente tra la viale Tor di Quinto per le code su via del Foro Italico Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio è sull’Appia Si procede a rilento tra Aeroporto di Ciampino il raccordo altre cose poi sulla via del mare ...