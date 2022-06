Stellantis lascia Acea e crea il Mobility Forum (Di martedì 14 giugno 2022) Stellantis lascerà l' Acea , associazione dei costruttori automobilistici europei entro fine anno, per creare il Freedom of Mobility Forum . Le parole del CEO sul Mobility Forum L'obiettivo, spiega l'... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)lascerà l', associazione dei costruttori automobilistici europei entro fine anno, perre il Freedom of. Le parole del CEO sulL'obiettivo, spiega l'...

Pubblicità

MotoriSuMotori : Stellantis lascia ACEA e dà vita al Freedom of Mobility Forum - - alex_chicchi : RT @OfferteLavoroTO: Stellantis lascia Acea e lancia Freedom of Mobility Forum - OfferteLavoroTO : Stellantis lascia Acea e lancia Freedom of Mobility Forum - Dov_EL : Questa notizia è anomala , va fatta un attenta disamina ... cosa ne pensi @You_go77 ? - GiannettiMarco : RT @ANSA_Motori: Stellantis lascia Acea e lancia Freedom of Mobility Forum - #ANSAmotori -