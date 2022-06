Schira: “Mertens-De Laurentiis finirà a schiaffoni. Ecco chi è l’erede designato” (Di martedì 14 giugno 2022) “finirà a schiaffoni”: così Nicolò Schira, cronista e firma del quotidiano ‘Il Giornale’, ha espresso un giudizio sull’epilogo del rapporto tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’, programma di approfondimento in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Dries Mertens via da Napoli a a parametro zero? Dispiace che le cose siano andate così, soprattutto ripensando a quanto il calciatore sia legato alla piazza, tanto da aver chiamato suo figlio Ciro. Aurelio De Laurentiis ha parlato di ‘vil denaro’, mentre ieri sono arrivate altre parole dure del giocatori: finirà a schiaffoni, questa ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) “”: così Nicolò, cronista e firma del quotidiano ‘Il Giornale’, ha espresso un giudizio sull’epilogo del rapporto tra Driese Aurelio De. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’, programma di approfondimento in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Driesvia da Napoli a a parametro zero? Dispiace che le cose siano andate così, soprattutto ripensando a quanto il calciatore sia legato alla piazza, tanto da aver chiamato suo figlio Ciro. Aurelio Deha parlato di ‘vil denaro’, mentre ieri sono arrivate altre parole dure del giocatori:, questa ...

