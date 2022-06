Roma, trovato il cadavere di un uomo nel fiume Aniene (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – I Vigili del Fuoco hanno recuperato questa mattina il cadavere di un uomo nel fiume Aniene, nei pressi di via Valsolda. Si ipotizza che si tratti di una persona scomparsa qualche giorno fa. Il corpo è stato ritrovato in un’ansa sulla riva sinistra del fiume. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – I Vigili del Fuoco hanno recuperato questa mattina ildi unnel, nei pressi di via Valsolda. Si ipotizza che si tratti di una persona scomparsa qualche giorno fa. Il corpo è stato riin un’ansa sulla riva sinistra del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

