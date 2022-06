Roma, Impallomeni: “Matic grande colpo, ma anche la Juve con Gatti…” (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, Impallomeni- Ha rilasciato delle dichiarazioni davvero importanti Impallomeni sulla Roma ad oggi, ma non solo sul calciomercato. LE SUE PAROLE Roma, è arrivato Matic, primo colpo. Un voto? “8.5, perché mi sembra un acquisto ottimo. Mourinho vuole far crescere questa squadra. Dopo la Conference, la squadra vuole far vedere di essere cresciuta. Matic dà solidità, personalità e piede, la carriera parla da sola”. Il problema dei numero 9 in Italia è arrivato sui giornali: “Adesso ci esaltiamo, ma vado controcorrente. Stiamo calmi, siamo fuori dal mondiale e va bene che Mancini si sia inventato l’idea di giocare con i giovani adesso. Però nel carosello degli esordi mi prendo Gatti, poi non lo so. La Juve ha fatto un gran ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022)- Ha rilasciato delle dichiarazioni davvero importantisullaad oggi, ma non solo sul calciomercato. LE SUE PAROLE, è arrivato, primo. Un voto? “8.5, perché mi sembra un acquisto ottimo. Mourinho vuole far crescere questa squadra. Dopo la Conference, la squadra vuole far vedere di essere cresciuta.dà solidità, personalità e piede, la carriera parla da sola”. Il problema dei numero 9 in Italia è arrivato sui giornali: “Adesso ci esaltiamo, ma vado controcorrente. Stiamo calmi, siamo fuori dal mondiale e va bene che Mancini si sia inventato l’idea di giocare con i giovani adesso. Però nel carosello degli esordi mi prendo Gatti, poi non lo so. Laha fatto un gran ...

