Quanti voti ha preso, davvero, Francesca Donato a Palermo? (Di martedì 14 giugno 2022) Alcune informazioni su questo election day del 12 giugno 2022 si sono diffuse in maniera incontrollata, nonostante la grande Quantità di informazioni a disposizione, nonostante le tante piattaforme dove è possibile attingere a dati di prima mano, senza per forza passare attraverso la mediazione dei giornali (che analizzano, invece, le elezioni nel loro complesso, attraverso analisi di più ampio respiro) o – peggio ancora – dei social network. Qui si è diffusa una narrazione decisamente sbagliata sulla portata del risultato elettorale di Francesca Donato a Palermo. L’europarlamentare europea – che in città ha avuto l’endorsement di un mondo trasversale e ampio, che va dagli ex M5S di Alternativa, fino a quello del Partito Comunista di Marco Rizzo o del magistrato Antonio Ingroia – non ha preso solo 48 ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022) Alcune informazioni su questo election day del 12 giugno 2022 si sono diffuse in maniera incontrollata, nonostante la grandetà di informazioni a disposizione, nonostante le tante piattaforme dove è possibile attingere a dati di prima mano, senza per forza passare attraverso la mediazione dei giornali (che analizzano, invece, le elezioni nel loro complesso, attraverso analisi di più ampio respiro) o – peggio ancora – dei social network. Qui si è diffusa una narrazione decisamente sbagliata sulla portata del risultato elettorale di. L’europarlamentare europea – che in città ha avuto l’endorsement di un mondo trasversale e ampio, che va dagli ex M5S di Alternativa, fino a quello del Partito Comunista di Marco Rizzo o del magistrato Antonio Ingroia – non hasolo 48 ...

Pubblicità

melomelo1961 : @purple3375 Cazzo dici !Il PD ha recuperato non so quanti voti e sai da dove?Esattamente dai votanti del ex M5S...… - vanabeau : @DavidPuente Quanti voti ha preso la Donato? - GilardiNad : RT @baffi_francesco: Borghi Claudio detto Aquilini si è presentato come candidato al Comune di Como per la Lega. Sapete quanti voti ha pres… - Alberto21011956 : @ItaliaViva @matteorenzi @radioleopoldait Ma di preciso, quanti cazzo di voti avete ottenuto domenica? - JolietJackBlues : RT @baffi_francesco: Borghi Claudio detto Aquilini si è presentato come candidato al Comune di Como per la Lega. Sapete quanti voti ha pres… -