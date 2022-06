(Di martedì 14 giugno 2022)presso l’Ufficio Suap deldeilosule l’. Il nuovo servizio è il frutto di una collaborazione tra Comune died Ente Nazionale per il. Al via loUn nuovo punto di informazione e orientamento a disposizione dei cittadini e delle piccole e medie imprese del territorio che potranno così beneficiare di tutto il supporto necessario per accedere a programmi die di incentivo all’. Sarà possibile accedere ai servizi dellosul ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia: parte lo Sportello Informativo Microcredito e Autoimpiego all’Ufficio Selva dei Pini - Stephanos40 : @CampioneOmaggio @lupo_09 @comitato_daje @il_recidivo @DavideR46325615 @gualtierieurope Ci sono gli articoli sui gi… -

Il Corriere della Città

Fine primo tempo tra US Livorno econ gli ospiti in vantaggio per zero a uno. Partita che, dalladegli amaranto, non ha visto ......sportiva ANMB - Associazione nazionale Maestri di ballo tenutosi presso Cinecittà World a. ... Altissimo il livello dei competitor in gara provenienti da ognid'Italia e meravigliosa la ... Pomezia: parte lo Sportello Informativo Microcredito e Autoimpiego all’Ufficio Selva dei Pini Pomezia – Sulla SS148 Pontina code dalla via del Mare a via delle Tre Cannelle verso Latina a causa di un incidente ad altezza Pomezia al chilometro 31+400. Al momento si circola su carreggiata ridott ...Parte oggi l’iniziativa del Comune di Pomezia che celebra le nuove nascite con un piccolo regalo ai neo genitori. Un dono da parte delle Istituzioni alle mamme, ai papà e ai nuovi piccoli concittadini ...