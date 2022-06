Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #omicron, l'allarme di Pregliasco: «Ondata estiva con 100mila casi al giorno» - ilmessaggeroit : #omicron, l'allarme di Pregliasco: «Ondata estiva con 100mila casi al giorno» - barbieri_giu : RT @docdrugztore: 'Conseguenze devastanti': il ministro dell'Istruzione britannico lancia l'allarme. La ricerca del suo dipartimento ha dim… - Ciribini : RT @docdrugztore: 'Conseguenze devastanti': il ministro dell'Istruzione britannico lancia l'allarme. La ricerca del suo dipartimento ha dim… - Massimi40945796 : RT @merlinoontheweb: @tiziueb @chetempochefa @Antonio_Caramia Omicron ha dimostrato di indurre reinfezioni che i vaccini non sono in grado… -

ilmessaggero.it

, ecco il nuovo test che misura l'immunità al virus e l'efficacia del vaccino in meno di 24 ore Il monito dell'Ecdc Il ministro della Salute tedesco ha parlato senza mezzi termini di 'un'...Emorragia di donatori in Toscana e nell'Empolese, Avis lancia l': "Serve un ricambio generazionale" Il 14 giugno si festeggia la Giornata mondiale del ...strutturale che dovuta ai contagi,... Omicron, l'allarme di Pregliasco: «Ondata estiva con 100mila casi al giorno» Continuano a crescre i casi Omicron. «Temo che a questo punto anche in Italia ci sarà un'altra onda estiva con circa 100mila infezioni al giorno rilevate» ...La situazione in Toscana e nell'Empolese: intervista alla presidente regionale Claudia Firenze e al presidente zonale Empolese Guido Crudeli ...