LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bissegger se ne va in discesa (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health) perdono sempre più terreno, sono segnalati a 40”. 16.52 Il gruppo ha un ritardo di 1’12”. 16.51 Passa sulla linea del traguardo Bissegger, ora un ultimo Giro prima dell’arrivo. 16.50 Un atteggiamento che paga, poiché lo svizzero ha 22” sui suoi ex compagni di fuga a 25 chilometri dal traguardo. 16.47 Sta scendendo a rotta di collo Bissegger, che ha rischiato molto in una curva fortunatamente dal raggio abbastanza ampio per permettergli di rientrare alla perfezione nella sede stradale. 16.46 Intanto il gruppo, ora segnalato a 55”, ha ripreso Boaro e Reutimann. 16.45 Allunga in discesa Stefan Bissegger (EF ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health) perdono sempre più terreno, sono segnalati a 40”. 16.52 Il gruppo ha un ritardo di 1’12”. 16.51 Passa sulla linea del traguardo, ora un ultimoprima dell’arrivo. 16.50 Un atteggiamento che paga, poiché lo svizzero ha 22” sui suoi ex compagni di fuga a 25 chilometri dal traguardo. 16.47 Sta scendendo a rotta di collo, che ha rischiato molto in una curva fortunatamente dal raggio abbastanza ampio per permettergli di rientrare alla perfezione nella sede stradale. 16.46 Intanto il gruppo, ora segnalato a 55”, ha ripreso Boaro e Reutimann. 16.45 Allunga inStefan(EF ...

Pubblicità

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 2? per la fuga c’è Boaro tra di loro - #Svizzera #tappa… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga 20 km al traguardo - #d’Italia… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE del Giro di Svizzera 2022 - hxrrysyndrome : Oggi il corriere ha deciso di portarmi contemporaneamente tutti gli acquisti che ho fatto nel giro di un mese per f… -