LIVE Berrettini-Evans 6-3 1-0, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro trova il break a inizio secondo set (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 PASSANTE DI Evans CON IL LOB! 0-15 Berrettini è lento in uscita dal servizio. 2-1 Primo game del set per Evans. 40-15 Lunga la risposta di Berrettini. 30-15 Prima centrale del britannico. 15-15 Errore in uscita dal servizio di Evans. 15-0 Buona prima di Evans. 2-0 break CONFERMATO DA Berrettini! 40-15 Prima esterna dell’azzurro. 30-15 Errore in uscita dal servizio di Berrettini. 30-0 In rete la risposta di Evans. 15-0 Doppia cifra di ace di Berrettini. 1-0 DOPPIO FALLO E break DI Berrettini! 15-40 DUE PALLE break IMMEDIATE PER ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 PASSANTE DICON IL LOB! 0-15è lento in uscita dal servizio. 2-1 Primo game del set per. 40-15 Lunga la risposta di. 30-15 Prima centrale del britannico. 15-15 Errore in uscita dal servizio di. 15-0 Buona prima di. 2-0CONFERMATO DA! 40-15 Prima esterna del. 30-15 Errore in uscita dal servizio di. 30-0 In rete la risposta di. 15-0 Doppia cifra di ace di. 1-0 DOPPIO FALLO EDI! 15-40 DUE PALLEIMMEDIATE PER ...

