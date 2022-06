Le 10 regole auree per fare una moka da sballo (Di martedì 14 giugno 2022) Il rituale di farsi il caffè appena svegli la mattina è qualcosa che ognuno di noi proteggerebbe contro ogni avversità. Dopo magari si aggiunge anche il caffè al bar, ma resta che quello in casa appena svegli è di cruciale importanza. Probabilmente molti di noi ormai si servono delle moderne macchine a cialde, pratiche, comode e veloci. Tuttavia, per chi è legato ancora a quella componente gestuale, per chi ama farsi le cose da solo, o semplicemente, per coloro che sono un po’ più avanti nell’età, esiste ancora la cara e vecchia moka. L’infallibile Bialetti, quella che all’occorrenza sviti in due pezzi e ti porti in valigia come punto fermo di ogni vacanza che si rispetti. E di ogni risveglio degno di essere chiamato tale. E se tutti siamo in gradi di far uscire il caffè dalla moka è altrettanto vero che la stragrande maggioranza delle persone non è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Il rituale di farsi il caffè appena svegli la mattina è qualcosa che ognuno di noi proteggerebbe contro ogni avversità. Dopo magari si aggiunge anche il caffè al bar, ma resta che quello in casa appena svegli è di cruciale importanza. Probabilmente molti di noi ormai si servono delle moderne macchine a cialde, pratiche, comode e veloci. Tuttavia, per chi è legato ancora a quella componente gestuale, per chi ama farsi le cose da solo, o semplicemente, per coloro che sono un po’ più avanti nell’età, esiste ancora la cara e vecchia. L’infallibile Bialetti, quella che all’occorrenza sviti in due pezzi e ti porti in valigia come punto fermo di ogni vacanza che si rispetti. E di ogni risveglio degno di essere chiamato tale. E se tutti siamo in gradi di far uscire il caffè dallaè altrettanto vero che la stragrande maggioranza delle persone non è ...

Pubblicità

AleLizzio : RT @tripposauro: @Noretta09 Decisamente?? Comunque le regole auree sono poche: - a scanso di equivoci usare sempre i link ufficiali e non qu… - VITAnonprofit : .@MogaveroVescovo, vescovo di Mazara del Vallo, è il delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per la Tutela d… - tripposauro : @Noretta09 Decisamente?? Comunque le regole auree sono poche: - a scanso di equivoci usare sempre i link ufficiali e… - ciccifritto : @MadameA02 Insieme a “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Le due regole auree per vivere. -