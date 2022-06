**Iv-Azione: Rosato a Calenda, 'basta polemiche contro di noi, basta mistificazioni'** (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Carlo Calenda purtroppo non corrispondono al vero. Se infatti è corretto dire che in alcuni comuni Azione e più Europa si sono alleate ottenendo un buon risultato anche di lista (come il 7% a Palermo o il 4% a Aquila), in altri comuni è accaduto il contrario. A Verona noi abbiamo fatto il terzo polo con Tosi, prendendo il 25% e invece Azione, alleata con i 5stelle, si è fermata all'1%" . Così Ettore Rosato su Fb. "Forse Calenda -prosegue il presidente di Iv- dovrebbe smettere di fare polemiche contro di noi e iniziare a costruire un terzo polo di cui può essere autorevole esponente. Noi che abbiamo eletto più sindaci e più consiglieri di lui siamo disponibili a lavorare insieme con umiltà nell'interesse del Paese. Ma ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Carlopurtroppo non corrispondono al vero. Se infatti è corretto dire che in alcuni comunie più Europa si sono alleate ottenendo un buon risultato anche di lista (come il 7% a Palermo o il 4% a Aquila), in altri comuni è accaduto il contrario. A Verona noi abbiamo fatto il terzo polo con Tosi, prendendo il 25% e invece, alleata con i 5stelle, si è fermata all'1%" . Così Ettoresu Fb. "Forse-prosegue il presidente di Iv- dovrebbe smettere di faredi noi e iniziare a costruire un terzo polo di cui può essere autorevole esponente. Noi che abbiamo eletto più sindaci e più consiglieri di lui siamo disponibili a lavorare insieme con umiltà nell'interesse del Paese. Ma ...

Pubblicità

marattin : Il commento più comune a dx come a sx è: “stiamo uniti sennò vincono quegli altri”. Ma che il tenere uniti a forza… - Banto000 : @giangolz @lorepregliasco @CarloCalenda Temo di no il punto è il peso di Azione Perché? Il punto è proprio Calenda… - francecaminiti : a fronte di un modesto risultato di Azione è corrisposto un successo di IV, dimostrando la complementarietà delle d… - pietro_busacca : RT @vincepricolo: @antonioboselli @lorepregliasco @CarloCalenda Oppure indicare la percentuale reale di Azione (e di Iv) specificando che q… - davidgreco : RT @marattin: Il commento più comune a dx come a sx è: “stiamo uniti sennò vincono quegli altri”. Ma che il tenere uniti a forza opzioni ra… -