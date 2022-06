Inondazioni record a Yellowstone e per la prima volta in 34 anni il parco chiude (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Le Inondazioni record e le frane scatenate da un’ondata di forti piogge senza precedenti hanno provocato lunedì la rara chiusura di tutti e cinque gli ingressi (non avveniva dal 1988) del parco Nazionale di Yellowstone, che si estende su parti del Wyoming, del Montana e dell’Idaho. Il servizio del parco ha definito le piogge e le Inondazioni che hanno colpito il parco come senza precedenti, con il fiume Yellowstone che ha superato gli argini a livelli record. I guardiaparco hanno avvertito che questo genere di tempeste di pioggia estreme sarà sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Lee le frane scatenate da un’ondata di forti piogge senza precedenti hanno provocato lunedì la rara chiusura di tutti e cinque gli ingressi (non avveniva dal 1988) delNazionale di, che si estende su parti del Wyoming, del Montana e dell’Idaho. Il servizio delha definito le piogge e leche hanno colpito ilcome senza precedenti, con il fiumeche ha superato gli argini a livelli. I guardiahanno avvertito che questo genere di tempeste di pioggia estreme sarà sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

