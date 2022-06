Hugh Jackman positivo al COVID | l' annuncio dopo i Tony Award

(Di martedì 14 giugno 2022) L'attore di The Music Manè risultatoala poche ore dalla sua performance aiè risultatoal test dela distanza di poche ore dalla sua spettacolare performance all'ultima edizione dei. Adesso sarà il suo sostituto a salire sul palco di The Music Man per i prossimi giorni. A segnalarlo è il sito Deadline, che riporta l'della produttrice dello spettacolo con protagonista, Kate Horton. L'attore, che aveva già contratto il virus lo scorso anno, sarà dunque assente dalle scene per alcuni giorni, ma la situazione sembra sotto controllo, dato che è già stata ...

In particolare il grande successo delle pellicole con Wolverine come soggetto (interpretato dall'eterno Hugh Jackman) ha ampliato a dismisura la fama del supereroe che grazie ai suoi conflitti ... Poche ore dopo aver cantato e ballato sul palcoscenico dei Tony Awards, Hugh Jackman è risultato positivo al Covid. E' la seconda volta in pochi mesi che l'attore impegnato a Broadway in "The Music Man"...