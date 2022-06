Graduatorie ATA e valutazione del servizio prestato presso gli enti di formazione, valido o no? Si pronuncia il Tar (Di martedì 14 giugno 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio veniva richiesto da parte ricorrente per il tramite del proprio legale l’annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui si rettificava il punteggio nelle Graduatorie definitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, ritenendosi non valutabile il servizio espletato presso gli enti di formazione professionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza N. 07646/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio veniva richiesto da parte ricorrente per il tramite del proprio legale l’annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui si rettificava il punteggio nelledefinitive di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, ritenendosi non valutabile ilespletatoglidiprofessionale inserito nella domanda di partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021. Siil TAR del Lazio con sentenza N. 07646/2022. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie ATA e valutazione del servizio prestato presso gli enti di formazione, valido o no? Si pronuncia il Tar - ZoomScuolaIt : Collaboratore scolastico, compiti, mansioni, stipendio e come inserirsi nelle graduatorie - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro 10 giorni il reclamo. Il MODELLO - microdesign2005 : Oggi pomeriggio, formazione in aula, per i nostri allievi del Corso Operatore Amministrativo Segretariale ????? Tale… - aetnanet : Aggiornamento graduatorie provinciali permanenti personale ATA (24 MESI) - Graduatorie a.s. 2022/2023 - Commissione… -