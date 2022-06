Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! (Di martedì 14 giugno 2022) Che fatica salire sul gonfiabile! Per Giulia Salemi sembra una missione quasi impossibile. A mollo in piscina prova ad arrampicarsi su un materassino rotondo ma servono molti tentativi prima di riuscire nell’impresa. Poco male però: Pierpaolo Pretelli la filma regalando ai follower uno spettacolo imperdibile con il lato B dell’influencer che la fa da protagonista. “Che poi cerco di tirare fuori il lato più sexy”, scrive lei divertita. In vacanza a Positano con un gruppo di amici, Giulia proprio non ce la fa a salire sul gonfiabile per rilassarsi un po’ in piscina. I tentativi sono tanto numerosi quanto infruttuosi: si dà la spinta e si aggrappa ma la meta sembra sempre più lontana. Intanto il suo fidanzato Pierpaolo la incita e la filma, indugiando sulle forme sinuose dell’influencer enfatizzate dal ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 giugno 2022) Che fatica salire sulPersembra una missione quasi impossibile. A mollo in piscina prova ad arrampicarsi su un materassino rotondo ma servono molti tentativi prima di riuscire nell’impresa. Poco male però: Pierpaolo Pretelli la filma regalando ai follower uno spettacolo imperdibile con il lato B dell’influencer che la fa da protagonista. “Che poi cerco di tirare fuori il lato più sexy”, scrive lei divertita. In vacanza acon un gruppo di amici,proprio non ce la fa a salire sul gonfiabile per rilassarsi un po’ in piscina. I tentativi sono tanto numerosi quanto infruttuosi: si dà la spinta e si aggrappa ma la meta sembra sempre più lontana. Intanto il suo fidanzato Pierpaolo la incita e la filma, indugiando sulle forme sinuose dell’influencer enfatizzate dal ...

