F1, la Ferrari di Leclerc con motore termico e turbo ok: cedimento in testata. Pezzo non prodotto a Maranello (Di martedì 14 giugno 2022) La Ferrari deve inghiottire un rospo amaro dopo il doppio ritiro di Baku causato da problemi di affidabilità. motore termico e turbo sono ko, come riporta Motorsport.com, sulla vettura di Charles Leclerc. Il monegasco si trovava al comando del GP di Azerbaijan, quando la sua power unit lo ha lasciato a piedi dopo una ventina di giri. Il sei cilindri è giunto stamattina presso la sede centrale della Ferrari e si è evidenziato un cedimento in testata che ha determinato un danno che si è esteso anche al turbo. Ricordiamo che il team principal Mattia Binotto aveva già dichiarato domenica sera che Charles Leclerc si presenterà in Canada con il motore 3 (dunque fresco), ma potrebbe ancora utilizzare il ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Ladeve inghiottire un rospo amaro dopo il doppio ritiro di Baku causato da problemi di affidabilità.sono ko, come riporta Motorsport.com, sulla vettura di Charles. Il monegasco si trovava al comando del GP di Azerbaijan, quando la sua power unit lo ha lasciato a piedi dopo una ventina di giri. Il sei cilindri è giunto stamattina presso la sede centrale dellae si è evidenziato uninche ha determinato un danno che si è esteso anche al. Ricordiamo che il team principal Mattia Binotto aveva già dichiarato domenica sera che Charlessi presenterà in Canada con il3 (dunque fresco), ma potrebbe ancora utilizzare il ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Tutta la rabbia di Charles Leclerc! ?????? #Formula1 | #F1 | #AzerbaijanGP | #Ferrari | #Leclerc - Eurosport_IT : ANCORA CHARLEEEEEEEES! ???? Leclerc si prende la Pole Position del GP dell'Azerbaijan, 4° posto posto invece per S… - MartinaC1203 : RT @poesiadeimotori: Leclerc perde il volo per Montreal. Oggettivamente se non capisce che questo è un segnale per prendere di corsa il pri… - poesiadeimotori : Leclerc perde il volo per Montreal. Oggettivamente se non capisce che questo è un segnale per prendere di corsa il… - sportal_it : Ferrari, la sfortuna di Leclerc non è ancora finita -