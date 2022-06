Emergenza Sangue | donazioni in calo!

(Di martedì 14 giugno 2022) Effetto Covid: nel 2021 -1,8% donatori dirispetto al 2019. La pandemia affonda ancora la raccolta, -5% rispetto a 2012. Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, in ripresa rispetto all’anno dello scoppio dell’, ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-pandemico con il -1,8% in confronto al 2019. E’ il quadro che

"Siamo in piena- spiegano da Avis Umbria - la generosità di chi già dona non basta più, ci sono ancora migliaia di umbri che possono e devono compiere questo magnifico gesto ...: appello dell'Asl. Come ogni anno, con l'approssimarsi della stagione estiva, si registra anche alla Napoli 3 Sud un calo delle donazioni. ''Si tratta di un problema diffuso sull'...Oggi ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue e Asl Toscana Sud Est in collaborazione con con le associazioni di donatori Avis, Anpas, Croce Rossa Italiana e Fratres organizza diverse inizi ...Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - La Croce rossa italiana (Cri), in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue di domani, rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai giovani, per ...