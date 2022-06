Elena rapita a 5 anni all’uscita dall’asilo: era in auto con la mamma (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Del Pozzo è stata rapita mentre era di ritorno con la mamma dall’asilo. La piccola, 5 anni a luglio, è stata portata via da 3 persone armate e incappucciate ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, tra le strade di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Catania, Elena rapita da un commando armato La notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022)Del Pozzo è statamentre era di ritorno con la. La piccola, 5a luglio, è stata portata via da 3 persone armate e incappucciate ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, tra le strade di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Catania,da un commando armato La notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Agenzia_Ansa : Notte di indagini, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul seq… - filos0fiia : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - anchesefosse09 : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - Clara020428 : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -