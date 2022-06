E la chiamano estate. Riflessioni sul futuro dietro l’angolo (Di martedì 14 giugno 2022) Non si spegneranno a breve termine né gli echi né tantomeno le luci puntate sulla tornata elettorale appena conclusa. È sembrato e sembra non sia un sentito dire, che la scarsa affluenza alle urne, soprattutto per quanto riguarda il referendum, sia stato commentato da più parti cosiddette diligenti con un: “Anche all’ estero e in paesi civili le cose vanno cosi”. La prima reazione alla notizia che hanno avuto il Signor Rossi, dipendente comunale di Monopoli e la Signora Bianchi, casalinga di Voghera, non è stata certo di particolare entusiasmo. Il primo ha esclamato testualmente: “E come sempre, Pantalone paga..!” con una filippica di improperi verso chi governa il Paese da Guinness. La seconda si è limitata a un “O, Sciur!” poco più che sussurrato, corroborato da un aggrottar di ciglia e dal tenersi il mento con una mano da dipinto crepuscolare. Entrambe le due espressioni sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Non si spegneranno a breve termine né gli echi né tantomeno le luci puntate sulla tornata elettorale appena conclusa. È sembrato e sembra non sia un sentito dire, che la scarsa affluenza alle urne, soprattutto per quanto riguarda il referendum, sia stato commentato da più parti cosiddette diligenti con un: “Anche all’ estero e in paesi civili le cose vanno cosi”. La prima reazione alla notizia che hanno avuto il Signor Rossi, dipendente comunale di Monopoli e la Signora Bianchi, casalinga di Voghera, non è stata certo di particolare entusiasmo. Il primo ha esclamato testualmente: “E come sempre, Pantalone paga..!” con una filippica di improperi verso chi governa il Paese da Guinness. La seconda si è limitata a un “O, Sciur!” poco più che sussurrato, corroborato da un aggrottar di ciglia e dal tenersi il mento con una mano da dipinto crepuscolare. Entrambe le due espressioni sono ...

