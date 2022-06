Draghi vola in Israele e cerca una soluzione per il gas. Sblocco di Eastmed o alternative: all’Ue servono i giacimenti nel Mediterraneo (Di martedì 14 giugno 2022) Prima Mario Draghi e Ursula von der Leyen, poi Joe Biden. A Gerusalemme l’agenda energetica è molto sentita e la visita del premier italiano, in tandem con la numero uno della Commissione Ue, è servita a rassicurare l’alleato che si dice preoccupato per la postura italo-americana assunta sul ruolo della Turchia come player diplomatico nella guerra in Ucraina e per i silenzi di Roma sull’Iran, soprattutto alla luce dello stop al gasdotto Eastmed. Dal vertice, incentrato ufficialmente sulla crisi bellica e sull’individuazione di un possibile super mediatore, emerge la volontà di Draghi di raccogliere da Naftali Bennett la vulgata che circola da settimane. Ovvero che il gasdotto Eastmed esclude la Turchia, perciò Washington l’ha stoppato, e non per il costo elevato, ma con una doppia conseguenza: immaginare strade ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Prima Marioe Ursula von der Leyen, poi Joe Biden. A Gerusalemme l’agenda energetica è molto sentita e la visita del premier italiano, in tandem con la numero uno della Commissione Ue, è servita a rassicurare l’alleato che si dice preoccupato per la postura italo-americana assunta sul ruolo della Turchia come player diplomatico nella guerra in Ucraina e per i silenzi di Roma sull’Iran, soprattutto alla luce dello stop al gasdotto. Dal vertice, incentrato ufficialmente sulla crisi bellica e sull’individuazione di un possibile super mediatore, emerge la volontà didi raccogliere da Naftali Bennett la vulgata che circola da settimane. Ovvero che il gasdottoesclude la Turchia, perciò Washington l’ha stoppato, e non per il costo elevato, ma con una doppia conseguenza: immaginare strade ...

