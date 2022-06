"Diventerà un fenomeno": Mancini lancia un altro baby e lo "benedice", chi è il predestinato (Di martedì 14 giugno 2022) Giorgio Scalvini è il prossimo nato nel 2003 che Roberto Mancini sta per far esordire in Nazionale. Il primo è stato Willy Gnonto, che ha subito conquistato i favori della critica: adesso tocca al difensore dell'Atalanta, che è il 2003 con più esperienza nella Serie A, dove nell'ultima stagione ha giocato 18 partite segnando anche un gol. Si tratta di un centrale imponente, alto 1 metro e 94 centimetri, che è in grado di disimpegnarsi con entrambi i piedi. Non a caso Gasperini lo ha provato anche davanti alla difesa, paragonandolo a Bastoni, altro prodotto dell'Atalanta prima dell'affermazione con l'Inter e adesso con la Nazionale. “È molto bravo - ha dichiarato Mancini nella conferenza pre-partita - può giocare in due ruoli, è tecnico, ha un bel fisico. Deve solo fare esperienza, ma Diventerà un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Giorgio Scalvini è il prossimo nato nel 2003 che Robertosta per far esordire in Nazionale. Il primo è stato Willy Gnonto, che ha subito conquistato i favori della critica: adesso tocca al difensore dell'Atalanta, che è il 2003 con più esperienza nella Serie A, dove nell'ultima stagione ha giocato 18 partite segnando anche un gol. Si tratta di un centrale imponente, alto 1 metro e 94 centimetri, che è in grado di disimpegnarsi con entrambi i piedi. Non a caso Gasperini lo ha provato anche davanti alla difesa, paragonandolo a Bastoni,prodotto dell'Atalanta prima dell'affermazione con l'Inter e adesso con la Nazionale. “È molto bravo - ha dichiaratonella conferenza pre-partita - può giocare in due ruoli, è tecnico, ha un bel fisico. Deve solo fare esperienza, maun ...

Pubblicità

tufanobianca : @purtroppobea @M_Ferrari327 Jannik diventerà un fenomeno, ma con matteo al 100% abbiamo visto a wimbledon cosa è capace di fare. - AstensionistiIT : @lucadotto Non siamo un partito ma l’esatto opposto siamo un fenomeno sociologico in continuo aumento una realtà ch… - Fedenwski : Palesemente acerbo e probabilmente non diventerà un fenomeno ma lasciarlo andare così a 19 anni sembra proprio una… - Milestemplaris : @Ilkonte69 Non esageriamo, non è Maicon e non lo diventerà mai. Ma è uno che mi tengo stretto, visto che sono stato… - a_velha_senhora : @Maui_74 @GonzoHiguain @DabianaV sì, ma sempre dal bidone dei nostri scarti lo andate a prendere, quel tuffatore ch… -