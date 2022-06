Charlie Sheen furioso con la figlia Sami, per il profilo su Onlyfans: "Non posso perdonarlo" (Di martedì 14 giugno 2022) Charlie Sheen in queste ore sta facendo parlare di sé dopo che ha deciso di dire la sua sul profilo Onlyfans della figlia Sami, prendendosela anche con l'ex moglie Denise Richards. Brutta sorpresa per l'attore Charile Sheen, che ha scoperto lunedì sera il profilo Onlyfans di sua figlia Sami, oggi 18 anni, sul quale non è per niente d'accordo. Ecco cosa ha detto l'attore. Sami Sheen è la figlia diciottenne di Charlie Sheen e dell'ex moglie Denise Richards, alla quale la ragazza venne affidata e con la quale vive ancora. Lunedì sera, la giovane Sami ha lanciato online su Onlyfans il suo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022)in queste ore sta facendo parlare di sé dopo che ha deciso di dire la sua suldella, prendendosela anche con l'ex moglie Denise Richards. Brutta sorpresa per l'attore Charile, che ha scoperto lunedì sera ildi sua, oggi 18 anni, sul quale non è per niente d'accordo. Ecco cosa ha detto l'attore.è ladiciottenne die dell'ex moglie Denise Richards, alla quale la ragazza venne affidata e con la quale vive ancora. Lunedì sera, la giovaneha lanciato online suil suo ...

