Basket playoff Serie A1 | ecco calendario e date | si comincia il 15 maggio

(Di martedì 14 giugno 2022) Un mese di fuoco. La stagione dellaA1 di2021/2022 entra nel vivo: con l’inizio deila corsa al trono d’Italia. La Lega ha diramato leed ildei: sidomenica 15 e lunedì 16con la disputa di gara 1 dei quarti di finale (al meglio delle 5 gare) per proseguire poi con gara 2 martedì 17 e mercoledì 18. Gara 3 si disputerà giovedì 19 e venerdì 20 con eventuale gara 4 sabato 21 e domenica 22 e gara 5 , se necessario, lunedì 23 e martedì 24. Le prime due partite si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate durante la stagione regolare, proseguendo poi sul campo delle peggio classificate per gara 3 ed ...

Pubblicità

giobocciero : Rotnei Clarke ha spinto i gialloblù con le sue triple. Coach Rossi è passato dalla delusione alla gioia in un anno,… - Francodibiaso : Vinta anche gara 4. Incrocio le dita per giovedì ??????. Sempre forza Olimpia. ??????#milano #olimpiamilano… - Basketcaffe : RT @Eurosport_IT: Milano allunga e si porta sul 3-1 nella serie delle finali scudetto ???? Il report del match ?? #EurosportBASKET | #LBAFi… - zazoomblog : Basket playoff Serie A1 2022: calendario e risultati di tutte le partite - #Basket #playoff #Serie #2022: - Eurosport_IT : Milano allunga e si porta sul 3-1 nella serie delle finali scudetto ???? Il report del match ?? #EurosportBASKET |… -

Eurosport IT

La cronaca e il tabellino di Givova Scafati - Acqua S. Bernardo Cantù , sfida valida come gara - 5 della finale del Tabellone Oro deidi Serie A2 2021/2022 di. La formazione campana può festeggiare una storica promozione nella massima serie: la vittoria contro i lombardi per 73 - 60 è la degna conclusione di un'...La cronaca e il tabellino di A - X Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna , sfida valida come gara - 4 della finale deidi Serie A1 2021/2022 di. Gara spettacolare al Forum di Assago, dove a vincere sono i padroni di casa: un 77 - 62 che può trarre in inganno, perché dopo 30 la partita era sul 55 - 55; ... Basket, Playoff Serie A - Stasera gara 4 tra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 3 SCAFATI (Salerno) - Scafati batte 73-60 Cantù in gara-5 della finale playoff e conquista nuovamente la serie A1 dopo 14 anni: la società di Longobardi centra la promozione dopo la vittoria della ...Partita a basso punteggio nei primi minuti, ma i biancorossi partono meglio grazie alla bomba di capitan Rinaldi che poi si ripete col gioco da tre punti (4-10 al 5'). Rimini continua a spingere con l ...