ATP Queen’s, tennis: Musetti ko, oggi tocca a Berrettini e Sonego (Di martedì 14 giugno 2022) La marcia di avvicinamento a Wimbledon continua. Dopo aver assistito alla vittoria di Matteo Berrettini sulla superficie erbosa degli ATP Stoccarda, sulla scena tennistica internazionale planano gli ATP Queen’s di Londra. Sarà sempre in verde la superficie di questa manifestazione che, di fatto, introdurrà il torneo in erba più importante del circuito del tennis mondiale. Il primo degli italiani è sceso in campo ieri, ma si è dovuto arrendere ai problemi fisici sopraggiunti dopo una scivolata. oggi sono previsti, invece, altri due incontri con protagonisti due esponenti della racchetta nostrana. Ecco il programma degli azzurri nelle due sfide londinesi. ATP Queen’s: Musetti infortunato, oggi tocca al duo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) La marcia di avvicinamento a Wimbledon continua. Dopo aver assistito alla vittoria di Matteosulla superficie erbosa degli ATP Srda, sulla scenatica internazionale planano gli ATPdi Londra. Sarà sempre in verde la superficie di questa manifestazione che, di fatto, introdurrà il torneo in erba più importante del circuito delmondiale. Il primo degli italiani è sceso in campo ieri, ma si è dovuto arrendere ai problemi fisici sopraggiunti dopo una scivolata.sono previsti, invece, altri due incontri con protagonisti due esponenti della racchetta nostrana. Ecco il programma degli azzurri nelle due sfide londinesi. ATPinfortunato,al duo ...

