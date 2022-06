ATP Queen’s 2022 | Matteo Berrettini | “L’obiettivo è vincere anche qui Sono grato di poter giocare sull’erba dopo l’infortunio”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) Nella seconda giornata, per quanto concerne il tabellone principale di singolare maschile, del torneo ATP 500di tennis, l’erba londinese, nel primo turno, ha visto la vittoria dell’azzurro, che ha battuto il britannico Daniel Evans per 6-3 6-3, ed ora sfiderà lo statunitense Denis Kudla per un posto ai quarti. Così l’azzurro al sito ufficiale dell’ATP: “Abbiamo entrambi vinto un torneo la scorsa settimana, quindi eravamo fiduciosi e penso che lo abbiamo mostrato in campo. Ecco perchéancora più felice per la mia vittoria. Le ultime due partitestate davvero lunghe. Ma questo è il bello del tennis. Stavamo combattendo davvero duramente“. Conclude l’italiano: “Mi piace. Mi piace ...