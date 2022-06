ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini autoritario! Rifila un doppio 6-3 all’ostico erbivoro Evans e ora aspetta Sonego! (Di martedì 14 giugno 2022) Esordio vincente per Matteo Berrettini all’ATP 500 del Queen’s, di cui difende il titolo. Il romano batte al primo turno, con il punteggio di 6-3 6-3, il britannico Daniel Evans, mai semplice da affrontare sulle superfici veloci, e si proietta verso un secondo turno nel quale potrebbe esserci Lorenzo Sonego, ammesso che questi batta l’americano (lucky loser) Denis Kudla. Per i primi sei game è facilissimo riassumere cosa succede: niente, nel senso che nessuno dei due mette in difficoltà l’altro al servizio. Il primo momento di lotta arriva sul 3-3; qualche errore Berrettini lo fa, ma non succede nulla che lo porti a perdere il servizio. Al contrario, Evans, nell’ottavo gioco, di errori gratuiti ne mette in fila tre e, sul 30-40, chiude con un doppio fallo. Il suo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Esordio vincente perall’ATP 500 del, di cui difende il titolo. Il romano batte al primo turno, con il punteggio di 6-3 6-3, il britannico Daniel, mai semplice da affrontare sulle superfici veloci, e si proietta verso un secondo turno nel quale potrebbe esserci Lorenzo Sonego, ammesso che questi batta l’americano (lucky loser) Denis Kudla. Per i primi sei game è facilissimo riassumere cosa succede: niente, nel senso che nessuno dei due mette in difficoltà l’altro al servizio. Il primo momento di lotta arriva sul 3-3; qualche errorelo fa, ma non succede nulla che lo porti a perdere il servizio. Al contrario,, nell’ottavo gioco, di errori gratuiti ne mette in fila tre e, sul 30-40, chiude con unfallo. Il suo ...

