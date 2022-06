Addio all’attore Walter Maestosi: fu un protagonista degli sceneggiati tv Rai in bianco e nero (Di martedì 14 giugno 2022) L’attore Walter Maestosi, che si è diviso tra il cinema, il teatro e la televisione, affiancando l’attività di interprete a quelle di doppiatore e regista teatrale, è morto a Roma all’età di 87 anni. I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa romana degli artisti in piazza del Popolo Nato a Roma il 24 settembre 1934, dopo la laurea in giurisprudenza, Maestosi si diplomò nel 1960 all’Accademia nazionale d’arte drammatica e iniziò la carriera in teatro, diretto, tra gli altri, dai registi Silverio Blasi, Guido Salvini, Orazio Costa, Edmo Fenoglio e Mario Landi, approdando quasi subito anche nella prosa radiofonica della Rai. Nella seconda metà degli anni ’60 Maestosi divenne un volto noto della televisione in bianco e nero partecipando a molti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) L’attore, che si è diviso tra il cinema, il teatro e la televisione, affiancando l’attività di interprete a quelle di doppiatore e regista teatrale, è morto a Roma all’età di 87 anni. I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa romanaartisti in piazza del Popolo Nato a Roma il 24 settembre 1934, dopo la laurea in giurisprudenza,si diplomò nel 1960 all’Accademia nazionale d’arte drammatica e iniziò la carriera in teatro, diretto, tra gli altri, dai registi Silverio Blasi, Guido Salvini, Orazio Costa, Edmo Fenoglio e Mario Landi, approdando quasi subito anche nella prosa radiofonica della Rai. Nella seconda metàanni ’60divenne un volto noto della televisione inpartecipando a molti ...

