Il Milan il suo tentativo l'ha fatto. Un'offerta alla Roma è arrivata, si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Maldini e Massara ci vogliono provare, senza esagerare, ma chissà mai che la strategia funzioni: Nicolò Zaniolo ha 22 anni e andrebbe a colmare il vuoto sulla fascia sinistra, dove in rosa non ci sono giocatori all'altezza del rendimento offerto da Rafa Leao dall'altra parte del campo. A svelare l'esistenza della trattativa è il quotidiano Romano Il Tempo, che riporta anche un altro particolare: per ora, l'offerta rossonera è stata subito rispedita al mittente. La Roma ha in mente altre cifre, Zaniolo partirà solo se sarà utile a fare cassa. Il prezzo è stato fissato a quota 80 milioni, con possibilità di scendere un po'.

fattoquotidiano : Zaniolo, è arrivata l’offerta del Milan. La Roma dice no e lavora a un altro colpo - FilippoRubu00 : ??#Roma, ancora nessuna offerta degna di nota arrivata per Nicolò #Zaniolo. Il tempo è amico ma le richieste del cl… - DonatoCavallo6 : Ambasciatore non porta pene;ve la giro come mi è arrivata ieri… “il Milan punterà forte su Zaniolo,obbiettivo imprescindibile di mercato” - FabioLavanna : @GianlucaFidene Anche io ho messo Zaniolo come middle name ???? arrivata oggi, niente male - igorgroup : In tempi non sospetti, scrissi che dopo Zaniolo, Veretout, Cristante, Abraham, Ibanez, sarebbe arrivata la notizia… -