X Factor 2022, quando e dove va in onda? Quando inizia? Chi sono i giudici? (Di lunedì 13 giugno 2022) In autunno andrà in onda la sedicesima edizione di X Factor. Mentre le audizioni del celebre talent sono in corso di registrazione a Milano, iniziano a prendere forma tutte le novità annunciate, dai nuovi giudici alla nuova conduttrice fino alla data di inizio. Anche la sedicesima edizione di X Factor andrà in onda su Sky Uno (canale 108 di Sky), su Now Tv e on demand, su Sky Go. Come accaduto nelle ultime edizioni, le puntate dovrebbero successivamente andare in onda (in replica) su Tv8 ogni venerdì successivo. La finale, invece, dovrebbe essere trasmessa in contemporanea da entrambe le reti. Ma andiamo a scoprire tutte le informazioni su X Factor 2022, dalla data di inizio ai giudici, alla nuova ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) In autunno andrà inla sedicesima edizione di X. Mentre le audizioni del celebre talentin corso di registrazione a Milano,no a prendere forma tutte le novità annunciate, dai nuovialla nuova conduttrice fino alla data di inizio. Anche la sedicesima edizione di Xandrà insu Sky Uno (canale 108 di Sky), su Now Tv e on demand, su Sky Go. Come accaduto nelle ultime edizioni, le puntate dovrebbero successivamente andare in(in replica) su Tv8 ogni venerdì successivo. La finale, invece, dovrebbe essere trasmessa in contemporanea da entrambe le reti. Ma andiamo a scoprire tutte le informazioni su X, dalla data di inizio ai, alla nuova ...

Pubblicità

Aiphos2 : RT @FQMagazineit: X Factor 2022, spettatore seduto tra il pubblico viene chiamato sul palco per un provino: “È la prima volta che succede”.… - Noninfluente : RT @83221n4ndr34: Qualche numero: l'IEA ad esempio è un po' meno ottimistica (e forse è anche un po' più affidabile), la germani nel 2021 e… - infoitcultura : X Factor 2022, spettatore seduto tra il pubblico viene chiamato sul palco per un provino: “È la prima… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: X Factor 2022, spettatore seduto tra il pubblico viene chiamato sul palco per un provino: “È la prima volta che succede”.… - zazoomblog : X Factor colpo di scena: spettatore tra il pubblico viene preso per un provino - #Factor #colpo #scena:… -