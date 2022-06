Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta sempre di più di Aurelio e vuole sapere di Valeria e David (Di lunedì 13 giugno 2022) Pronti per le ultime news da Acacias 38? Puntuali come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata del martedì. Pronti per scoprire cosa vedremo il 14 giugno 2022? In onda domani su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1413 di Acacias 38. Genoveva non vede l’ora di avere a cena Valeria e David. La donna è sempre più convinta che i due non stiano raccontando la verità e che Aurelio nasconda qualcosa. Non sbaglia. Infatti David e Valeria non sono marito e moglie. Aurelio vuole qualcosa dal marito di Valeria e la tiene segregata quasi in modo da far cadere nella trappola l’uomo. Ha bisogno che lui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) Pronti per le ultime news da Acacias 38? Puntuali comearrivano le nostredi Unache ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata del martedì. Pronti per scoprire cosa vedremo il 14 giugno 2022? In onda domani su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1413 di Acacias 38.non vede l’ora di avere a cena. La donna èpiù convinta che i due non stiano raccontando la verità e chenasconda qualcosa. Non sbaglia. Infattinon sono marito e moglie.qualcosa dal marito die la tiene segregata quasi in modo da far cadere nella trappola l’uomo. Ha bisogno che lui ...

Pubblicità

LegaProOfficial : Il @Palermofficial conquista i #Cplayoff e ritorna in @Lega_B ?? Congratulazioni rosanero e biancoscudati per aver… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - MarcoV1nicio : Voglio I commenti pieni di persone che parlano tra di loro come se si conoscessero da una vita - 1ettoreb : RT @Ci1812: Ho votato. E lo avrei fatto anche se fossi stata l’unica a farlo. Per esercitare il diritto di partecipare alla vita del Paese… -