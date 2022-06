Ultime Notizie – Elezioni comunali Verona 2022, Tommasi avanti per exit poll (Di lunedì 13 giugno 2022) Damiano Tommasi in vantaggio nelle Elezioni comunali 2022 di Verona secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%. L’ex calciatore, candidato sindaco per il centrosinistra, è al 37-41% mentre il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche e il candidato sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, sono entrambi attestati al 27-31%. “Se sono qua è perché siete qua… avendo sempre fatto pochi gol non so come si esulta, di solito finita la partita ero quello più stanco, mi limitavo a gioire dentro. Vale la pena essere qua”, dice Tommasi. “Mi auguro che” questo risultato “possa concretizzarsi il prima possibile, mi auguro di prenderci questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Damianoin vantaggio nelledisecondo il primodel Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%. L’ex calciatore, candidato sindaco per il centrosinistra, è al 37-41% mentre il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche e il candidato sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, sono entrambi attestati al 27-31%. “Se sono qua è perché siete qua… avendo sempre fatto pochi gol non so come si esulta, di solito finita la partita ero quello più stanco, mi limitavo a gioire dentro. Vale la pena essere qua”, dice. “Mi auguro che” questo risultato “possa concretizzarsi il prima possibile, mi auguro di prenderci questa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il pieno sostegno al presidente russo #VladimirPutin, a dispetto de… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - TuttoSuMilano : Incidente a Ozzero lungo la Vigevanese, motociclista in codice giallo - - ennatrasporti : Exit Opinio-Rai: Palermo, Lagalla oltre 40%, in vista elezione. Genova, Bucci in vantaggio al 51-55% -