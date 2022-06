Sindrome di Noonan nei neonati e nei bambini | conseguenze e aspettative di vita

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tra le rare anomalie genetiche una particolarmente frequente (si stima che interessi 1 bambino ogni 2000 nati) è ladiche prende il nome dall’omonima cardiologa pediatrica che la descrisse per la prima volta all’inizio degli anni Sessanta. Oltre alla diffusione, ladisi caratterizza per un’ampia variabilità clinica e per la difficoltà nella diagnosi, tanto che non sempre i segni e i sintomi tipici si manifestano alla nascita, ma si possono presentare solamente nel corso degli anni in corrispondenza della crescita del bambino. Cos’è ladi? Ladiè una malattia genetica che si verifica quando il bambino eredita una copia di un gene modificato da uno dei genitori. L’alterazione genetica ...