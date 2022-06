Sampdoria | asse con Inter e Milan | idee Esposito e Gabbia | il punto | Primapagina

(Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 20:00:00 Fermi tutti! Tra lee suggestioni di mercato della, attualmente alle prese con le ristrettezze economiche in attesa di una possibile cessione del club, figurano parecchi giocatori in uscita dalle grandi squadre. La dirigenza blucerchiata guarda in casa delle compaginiesi, come, sperando di ottenere profili da valorizzare in modo da completare la rosa tramite operazioni low cost, possibilmente con formule a titolo temporaneo.COME PINAMONTI – Tra le fila dell’, ad esempio, alla Samp piace molto il talentino cl2002 Sebastiano. La punta, reduce da 7 gol e 9 assist con il Basilea, è in rampa di lancio e l’idea di Marotta sarebbe quella di ripercorrere la ...

Pubblicità

Stefaniaugo77 : RT @cmdotcom: Sampdoria, asse con #Inter e #Milan: idee #Esposito e #Gabbia, il punto - zazoomblog : Sampdoria asse con Inter e Milan: idee Esposito e Gabbia il punto - #Sampdoria #Inter #Milan: #Esposito - zazoomblog : Sampdoria asse con Inter e Milan: idee Esposito e Gabbia il punto - #Sampdoria #Inter #Milan: #Esposito… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Sampdoria, asse con #Inter e #Milan: idee #Esposito e #Gabbia, il punto - sportli26181512 : Sampdoria, asse con Inter e Milan: idee Esposito e Gabbia, il punto: Tra le idee e suggestioni di mercato della Sam… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Tra le idee e suggestioni di mercato della, attualmente alle prese con le ristrettezze economiche in attesa di una possibile cessione del club, figurano parecchi giocatori in uscita dalle grandi squadre. La dirigenza blucerchiata ...14:48 - Laritorna su Gregoire Defrel . 11:42 - Per Pasquale Mazzocchi (1995) della Salernitana sondaggi da diversi club: c'è anche il Sassuolo. 9 GIUGNO 11:34 - Sull'con il Frosinone ... Sampdoria, asse con Inter e Milan: ecco i nomi nel mirino Tra le idee e suggestioni di mercato della Sampdoria, attualmente alle prese con le ristrettezze economiche in attesa di una possibile cessione del club, figurano parecchi giocatori in uscita dalle ...Secondo Tuttosport, la cessione della Sampdoria potrebbe far finire il club nelle mani di un fondo. Sono due i fondi particolarmente avanti nella trattativa, di cui uno americano pronto a ...