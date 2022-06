Salute mentale: Il 17 giugno a Roma convegno Fenascop (Di lunedì 13 giugno 2022) con assessore D’Amato e rappresentanti del Parlamento – “Istituire nuove reti e protocolli di sistema in un Paese in cui tutto è lasciato all’iniziativa del singolo” – Una giornata d’incontro e studio per riportare alla luce la battaglia invisibile della Salute mentale, riflettere e discutere le nuove emergenze, i nuovi bisogni, le nuove richieste che si inseriscono su vecchi modelli organizzativi e vecchie prassi. E’ questo l’obiettivo – informa un comunicato stampa – del convegno dal titolo “Memorie dal sottosuolo” che si terrà venerdì 17 giugno a Roma. L’incontro è promosso dalla Fenascop, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per minori e adulti. La convention sulla Salute ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022) con assessore D’Amato e rappresentanti del Parlamento – “Istituire nuove reti e protocolli di sistema in un Paese in cui tutto è lasciato all’iniziativa del singolo” – Una giornata d’incontro e studio per riportare alla luce la battaglia invisibile della, riflettere e discutere le nuove emergenze, i nuovi bisogni, le nuove richieste che si inseriscono su vecchi modelli organizzativi e vecchie prassi. E’ questo l’obiettivo – informa un comunicato stampa – deldal titolo “Memorie dal sottosuolo” che si terrà venerdì 17. L’incontro è promosso dalla, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per minori e adulti. La convention sulla...

